Популярный комик описал участие в КВН словами «денег нет, еды нет»

Популярный комик, участник шоу Comedy Club Демис Карибидис, вспоминая о годах, когда играл в КВН, описал это время словами «денег нет, еды нет». Подробности он раскрыл в интервью актрисе Юлии Меньшовой, доступном на YouTube.

Юморист рассказал, что в самом начали его пути в КВН их коллектив ездил на «газели» по Сибири. «Просто в холод и мороз, задувает в щели, мы 15 человек в этой "газели" едем из Екатеринбурга в Красноярск, денег нет, еды нет, ничего нет — просто есть сила, энергия сумасшедшая», — высказался Карибидис об участии в телеигре.

По словам комика, для него в КВН самой главной целью было само выступление на сцене перед зрителями и получение энергии от них. «Я выступлю, выступлю перед людьми, и волна [энергии] эта обратно пойдет», — заявил он.

Ранее бывший участник команд КВН «Уездный город» и «Лица уральской национальности» Стас Ярушин описал участие в телеигре словами «проходил все стадии ада» и назвал проект «адским в хорошем смысле слова движением». Вместе с тем он подчеркнул, что «Клуб веселых и находчивых» выступил социальным лифтом для него и других юмористов.

Демис Карибидис играл в команде КВН «Руссо туристо», в 2004 году стал членом сразу двух команд — «Краснодарский проспект» и «БАК». После участия в телеигре стал участником юмористической программы Comedy Club. Также принимал участие в съемках многих других проектов телеканала ТНТ, таких как Comedy Woman, «Наша Russia», «Импровизация», «Двое на миллион», «Студия СОЮЗ» и «Где логика?».