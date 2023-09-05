Депутат Госдумы вызвал лидера ЛДПР на дебаты и был осмеян

Вице-спикер ГД Чернышов высмеял коммуниста Куринного за вызов Слуцкого на дебаты

Депутат Госдумы (ГД) и лидер КПРФ в Ульяновской области Алексей Куринный обвинил ЛДПР в неисполнении предвыборных обещаний, данных жителям региона, и назвал избирателей партии «людьми с глубокой степенью умственной недостаточности». В ответ коммуниста высмеял вице-спикер нижней палаты парламента от фракции либерал-демократов Борис Чернышов, пишет НСН.

5 сентября Куринный опубликовал в своем Telegram-канале ролик, в котором рассказал о невыполненных пунктах предвыборных программ регионального отделения ЛДПР. В качестве примеров он напомнил об обещании ежемесячно доплачивать пенсионерам Ульяновской области 10 тысяч рублей и поднять минимальный размер оплаты труда в субъекте до 50 тысяч рублей. По словам политика, только для реализации этих двух мер потребуется два годовых бюджета области по собственным доходам.

Парламентарий считает, что люди, дающие подобные обещания, «либо совершенно не разбираются в бюджетном процессе, либо сознательно лгут своим избирателям». В заключение Куринный вызвал на дебаты лидера ЛДПР Леонида Слуцкого.

В ответ вице-спикер Госдумы от ЛДПР Чернышов заявил, что готов оплатить медицинские услуги по проверке ульяновского коммуниста на «самодостаточность и интеллектуальные возможности», а также предложил ему обратиться с вопросами внуку председателя КПРФ Геннадия Зюганова Леониду, «который не ходит на предвыборные дебаты и обещает глупые инициативы».

Парламентарий также объяснил нападки Куринного в адрес ЛДПР низкими рейтингами коммунистов, которые «везде проигрывают». Чернышов подчеркнул, что с большим удовольствием лично пообщается с представителем КПРФ. «Налью ему чайку, если нужно, капельницу поменяю», — сказал он.

По мнению вице-спикера Госдумы, Куринный — рядовой депутат и не может претендовать на дебаты со Слуцким. «Кто такой Куринный, чтобы вызывать лидера ЛДПР? — возмутился Чернышов. — Как только Куринный подрастет, тогда пусть и говорит про лидера нашей партии. А пока, к сожалению, как есть. Если нужно, мы можем его обнять и поплакать».

Ранее в Новой Москве кандидат в муниципальные депутаты от КПРФ Борис Жорин и его оппонент из ЛДПР Егор Коськов подрались из-за желания почистить пруд. 14 августа они проводили дебаты возле пруда в поселении Московский. На кадрах видно, как в ходе спора Жорин толкает Коськова, после чего перепалка перерастает в драку. Судя по записи, участники конфликта не пострадали.