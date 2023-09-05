Бывшего оперативника оштрафовали за разглашение государственной тайны

В Краснодаре суд оштрафовал бывшего оперативника за разглашение гостайны

В Краснодаре суд оштрафовал на 100 тысяч рублей бывшего оперативника за разглашение государственной тайны. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов края.

По данным следствия, у мужчины был доступ к секретным документам и к сведениям, составляющим гостайну, которую он раскрыл во время телефонного разговора в январе 2023 года. При этом в его действиях не увидели признаков шпионажа или госизмены. Мужчина вину признал.

Ранее ФСБ возбудила уголовное дело в отношении уехавшего из России 33-летнего жителя Волгограда, имеющего доступ к сведениям, составляющим государственную тайну. У него был запрет на выезд из страны до июня 2024 года, но он нарушил временное ограничение и покинул Россию. Расследование ведется по статье 283.2 УК РФ («Нарушение требований по защите государственной тайны»).