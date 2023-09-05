Криминального авторитета собралась судить коллегия присяжных из женщин

В Петербурге сформировали коллегию присяжных из женщин по делу Кулибабы

Санкт-Петербургский городской суд со второй попытки сформировал коллегию присяжных для рассмотрения уголовного дела экс-главы региональной Федерации вольной борьбы Владимира Кулибабы, которого правоохранительные органы считают криминальным авторитетом. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

В составе коллеги собрались семь женщин и один мужчина. Слушания начнутся 12 сентября.

Вместе с Кулибабой по делу проходят еще двое фигурантов: директор компании «Восход Нева» Владимир Карпинский и глава компании «Мейджик Меню» Анатолий Мотыль. Они, по версии следствия, причастны к устранению в 1993 году предпринимателя Игоря Савина, известного в криминальных кругах как Кувалда, и силовика Кирилла Угольникова. Мотивом расправы был передел сфер влияния в преступной группировке.

Кулибаба отрицает свою вину. Его защита считает, что у следствия отсутствуют доказательства.

Он был задержан в декабре 2021 года.