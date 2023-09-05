В городе с худшим в мире трафиком построили метро

В нигерийском Лагосе построили метро после 12 лет ожидания

В Лагосе в Нигерии открыли первую линию легкорельсового транспорта. Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что в коммерческом центре страны и крупнейшем городе Африки метро запланировали открыть еще 12 лет назад. Строительство 13-километровой «голубой» линии началось в 2009 году. Изначально планировалось открыть ветку в 2011 году, но этого не произошло из-за финансовых проблем. Строительством ветки занималась компания China Civil Engineering Construction.

По данным базы Numbeo, в Лагосе с 20-миллионным населением худший трафик в мире. В 2021 году пассажиры проводили в пробках в общей сложности 14,1 миллиона часов в день, согласно подсчетам Исследовательского института Данне.

Ожидается, что открывшееся метро будет перевозить 150 тысяч пассажиров ежедневно. Вторая линия метро в настоящее время находится в стадии строительства. Ранее губернатор Лагоса Бабаджиде Санво-Олу заявлял, что помимо «голубой» ветки городу для улучшения ситуации с трафиком требуется еще 15 миллиардов долларов.

Ранее стало известно, что Индонезия из-за проблем в Джакарте (пробками, а также тем, что город ежегодно уходит под воду на 15 сантиметров) строит новую столицу. В 2024 году страна собирается выделить на ее создание еще 2,7 миллиарда долларов.