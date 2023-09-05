Герой России Сайфуллин: танки Leopard разлетаются на российских минах

Переданные Украине немецкие танки Leopard оказались неспособны преодолеть российские мины. Об этом заявил Герой России, полковник Рустам Сайфуллин в беседе с РИА Новости.

Он отметил, что танки, которые представляли как «чудесные машины», не оправдали ожиданий. По словам полковника, они, как и боевые машины пехоты (БМП), подрываются на противотанковых минах российских войск. «Мы видим, что "Леопард" прекрасно горит и прекрасно разлетается во все стороны», — указал он. Сайфуллин также подчеркнул, что российских мин хватит на все немецкие танки и американские БМП Bradley.

Ранее правительство Германии попросили отчитаться, сколько поставленных на Украину немецких танков были уничтожены или повреждены без возможности восстановления. Однако немецкое руководство не смогло предоставить запрашиваемую информацию, объяснив, что Киев не отчитывается перед Берлином о судьбе переданных систем вооружения.