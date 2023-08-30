В Германии подняли вопрос об уничтоженных на Украине танках Leopard

В правительстве Германии подняли вопрос о судьбе танков Leopard на Украине

Депутат бундестага Германии Штеффен Янич обратился к правительству ФРГ с вопросом о том, сколько поставленных на Украину немецких танков были уничтожены или повреждены без возможности восстановления. «Лента.ру» ознакомилась с ответом правительства на парламентский запрос Янича.

«Сколько основных боевых танков, поставленных федеральным правительством Германии на Украину, на сегодняшний день, по сведениям федерального правительства, было уничтожено или повреждено без возможности восстановления?», — спросил ранее Янич.

Представитель правительства ФРГ, парламентский статс-секретарь Федерального министерства обороны Германии Симтье Меллер, отвечая на вопрос Янича, заявила об отсутствии запрашиваемой депутатом информации. Она объяснила, что Киев не отчитывается перед Берлином о судьбе переданных систем вооружения.

«После поставки основных боевых танков Leopard 2A6 и 1A5 эти боевые машины использовались и продолжают использоваться в соответствии с требованиями Вооруженных сил Украины. При этом Украина строго ограничивает доступ к информации об использовании своих вооруженных сил, конкретных боевых действиях и их возможных потерях. Вооруженные силы Украины не отчитываются перед Бундесвером за нанесенный ущерб системам вооружения или уничтоженным боевым машинам», — говорится в ее ответе.

Ранее стало известно, что правительство Германии договорилось с оборонным концерном Rheinmetall о ремонте 30 таков Leopard для Украины. Сообщалось, что танки являются частью парка из 49 машин, которые концерн приобрел у бельгийской частной оборонной компании OIP Land Systems. Более того, уточнялось, что в результате боевых действий некоторые танки находятся в таком плохом состоянии, что их можно будет использовать только для поставки запасных частей.

В июле стало известно, что Министерство обороны ФРГ включит в новый пакет военной помощи Украине 40 боевых машин пехоты (БМП) Marder и 25 танков Leopard 2 модификации 1 A5.