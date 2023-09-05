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01:01, 5 сентября 2023Ценности

54-летняя Дженнифер Лопес снялась в рекламе нижнего белья

Фото: CALZEDONIA

Американская актриса и певица Дженнифер Лопес снялась в рекламе бренда нижнего белья Intimissimi. Соответствующие кадры появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

54-летняя знаменитость позировала в комплекте черного цвета с отделкой из белого кружева. На некоторых кадрах она также была запечатлена в темном халате. При этом волосы исполнительницы распустили и уложили объемными волнами, а на лицо нанесли макияж в стиле smoky eyes. В то же время от аксессуаров она отказалась.

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Подписчики восхитились внешностью и фигурой Лопес под публикацией. «Горячая», «Люблю тебя», «Самая красивая», «Сексуально», — высказывались многочисленные поклонники.

В марте Дженнифер Лопес также приняла участие в рекламе марки Intimissimi. Знаменитость поделилась с подписчиками серией снимков, на которых она показала свою подтянутую фигуру. На размещенных фото звезда позирует в комплекте нижнего белья цвета фуксии, оформленного белой кружевной окантовкой. Ее образ при этом дополнил шелковый халат.

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    Карина Черных
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