Ортопед дал рекомендации по выбору хорошего матраса
При выборе матраса необходимо учитывать ряд критериев, в том числе вес, возраст и состояние здоровья, посоветовал травматолог-ортопед профессиональной сети ортопедических салонов ОРТЕКА Михаил Игнатов. Эту и некоторые другие рекомендации по выбору хорошего матраса для сохранения здоровья спины он дал в беседе с «Лентой.ру».
По словам Игнатова, качественный матрас должен поддерживать естественный S-образный изгиб позвоночника, улучшать кровообращение и лимфоотток, помогать в расслаблении мышц и в их полноценном отдыхе. Чтобы найти хороший вариант, врач призвал прежде всего обращать внимание на один из ключевых критериев — жесткость. Она должна обеспечивать поддержку спины и снижать давление на ключевые точки тела.
Жесткость матраса следует выбирать в зависимости от веса, возраста и наличия заболеваний опорно-двигательного аппарата человека. В первую очередь необходимо исходить из предпочтений, но для полноценного отдыха рекомендуется выбирать варианты средней жесткости
Еще одним важным элементом хорошего матраса Игнатов назвал наполнитель. Он объяснил, что сегодня на рынке представлено множество предложений из пенополиуретана (ППУ) с эффектом памяти (memory foam), латекса, пружинных, из кокосовой койры, с шариками полистирола. Каждый из видов обладает особенностями и уникальными качествами. Например, ППУ с эффектом памяти запоминает форму тела, а после разгружает те его участки, где давление было наибольшим. А матрас с шариками полистирола обеспечивает эффект микромассажа и значительно расслабляет мышцы шеи и спины, добавил ортопед.
Также немаловажной характеристикой является размер матраса и аллергенность, продолжил Игнатов.
Если у вас есть аллергия или проблемы с дыханием, обратите внимание на матрасы, которые предотвращают развитие аллергических реакций и обладают антибактериальными свойствами. Также стоит подыскивать варианты с возможностью съемного чехла для систематической гигиены спального места
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