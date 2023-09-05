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09:12, 6 сентября 2023Ценности

61-летняя мать блогерши примерила ее клубные наряды и восхитила зрителей

Кадр: @sashamorpeth / TikTok

Мать австралийской блогерши Саши Морпет примерила ее клубные наряды и восхитила зрителей. Соответствующее видео появилось в TikTok-аккаунте инфлюэнсерши, который насчитывает 4,1 миллиона подписчиков.

На размещенных кадрах 61-летняя женщина позировала в облегающем белом платье с декольте до талии и разрезом до бедра. Она также примерила два комплекта лилового и зеленого оттенков, которые состояли из мини-юбки и кроп-топа, частично обнажавшего грудь.

Кроме того, героиня ролика появилась перед камерой в коротком блестящем платье синего цвета. Она дополнила образы золотистыми украшениями и босоножками на высоких каблуках, а также накрасила губы коричневой помадой и распустила волосы.

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Пользователи сети оценили внешний вид родственницы Морпет в комментариях. «Ей 61 год? Этого не может быть!», «Твоя мама такая красивая! Надеюсь, я буду выглядеть так же в ее возрасте. Она великолепна», «Потрясающая женщина! Дочери не придется бояться постареть», — заявили юзеры.

В августе пользовательница сети с никнеймом @jooooooools примерила школьные наряды матери и восхитила зрителей. Вначале на размещенных кадрах девушка предстала в приталенном бордовом мини-платье с белой кружевной отделкой и поясом на спине. Также она надела короткое зеленое платье на пуговицах и бело-голубое с рукавами-фонариками.

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    Алина Гостева
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