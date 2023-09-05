Россияне проехали тысячи километров до Арктики на сломанном «Москвиче»

Россияне проехали тысячи километров до Арктики и обратно на сломанном «Москвиче»

Россияне отправились в Арктику на сломанном «Москвиче» 1981 года выпуска и вернулись обратно, преодолев путь в десять тысяч километров. Об этом сообщает «КП-Челябинск».

«Особенно приятно видеть удивленные лица людей, когда проезжаешь на нем через всю страну. Многие нам сигналили, останавливали, подходили и фотографировались», — рассказал блогер Алексей Жирухин.

Путешествие стартовало зимой и закончилось летом. Жирухин и его друзья проделали путь от Челябинска до Нового Уренгоя, а затем вернулись назад и доехали до Москвы.

В дороге машина постоянно ломалась — печка работала через раз, отпадала педаль сцепления, болталось рулевое управление. Чинить «Москвич» приходилось по несколько раз в день, в феврале автомобиль вытаскивали из сугробов, а весной вытягивали из грязи. По словам Жирухина, со всеми проблемами путешественники справлялись самостоятельно, а поломки машины вызывали только радость и смех.

Это не первое путешествие россиян в Арктику. Ранее Жирухин и его друг Александр Елик проехали десять тысяч километров на внедорожнике, чтобы добраться до самой северной точки России — мыса Челюскин.