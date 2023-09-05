Экс-советник Кучмы Соскин предрек Украине начало мятежа против Зеленского

Экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин предрек республике начало мятежа против главы государства Владимира Зеленского. Его слова приводит РИА Новости.

«Поскольку ситуация каждый день ухудшается, (…) то, я так думаю, должны начаться революционные выступления против Зеленского», — отметил он.

Соскин признал готовность Москвы к подписанию соглашения «о временных каких-то условиях мира». Однако, по его словам, Зеленского это не интересует, ему нужно установить свою диктатуру. Он отметил, что большая часть граждан Украины недовольна проводимой президентом в обход конституции политикой.

Ранее Соскин предположил, что в республике может начаться гражданская война из-за политики украинского лидера. По его мнению, причиной станет тирания правительства Зеленского. Украинцы могут восстать против действующего режима из-за притеснений со стороны президента, добавил он.