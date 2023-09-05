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16:13, 5 сентября 2023Бывший СССР

Украине предрекли начало мятежа против Зеленского

Экс-советник Кучмы Соскин предрек Украине начало мятежа против Зеленского

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Handout / Reuters

Экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин предрек республике начало мятежа против главы государства Владимира Зеленского. Его слова приводит РИА Новости.

«Поскольку ситуация каждый день ухудшается, (…) то, я так думаю, должны начаться революционные выступления против Зеленского», — отметил он.

Соскин признал готовность Москвы к подписанию соглашения «о временных каких-то условиях мира». Однако, по его словам, Зеленского это не интересует, ему нужно установить свою диктатуру. Он отметил, что большая часть граждан Украины недовольна проводимой президентом в обход конституции политикой.

Ранее Соскин предположил, что в республике может начаться гражданская война из-за политики украинского лидера. По его мнению, причиной станет тирания правительства Зеленского. Украинцы могут восстать против действующего режима из-за притеснений со стороны президента, добавил он.

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    Кристина Есикова
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