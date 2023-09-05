Среда обитания
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19:16, 5 сентября 2023Среда обитания

Трассу в России завалило куриными тушами

В Калужской области из-за ДТП на трассу выпали упаковки с курицей

В Калужской области большегруз, перевозивший курятину, попал в аварию, из-за чего часть трассы завалило упаковками с курицей. Об этом сообщает Telegram-канал «Подъем».

Авария произошла в районе деревни Чулково. На опубликованном видео показано, что у обочины трассы лежит перевернутый грузовик, вокруг которого разбросаны куриные туши, а также коробки от них. Товары раскиданы на несколько метров. «Что хочешь, набирай себе», — комментирует ситуацию автор видео.

Ранее 5 августа аналогичная ситуация произошла в Подмосковье на трассе М4 «Дон». Там на дороге оказался разбросан болгарский перец. Продукты засыпали дорожное полотно плотным слоем на несколько метров. Предварительно, это произошло из-за ДТП с фурой, перевозившей овощи. Авария случилась в районе Михнево. В пресс-службе МВД по Московской области «Подъему» заявили, что информация об аварии не поступала, а значит, пострадавших нет.

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    Мария Черкасова
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