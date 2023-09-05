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17:19, 5 сентября 2023Среда обитания

Засыпанная перцем трасса в России попала на видео

В Подмосковье из-за аварии часть трассы М-4 засыпало болгарским перцем

Федеральную трассу М-4 «Дон» засыпало красным болгарским перцем — причиной, по предварительным данным, стало ДТП с фурой, перевозившей овощи. Видео опубликовали пользователи соцсетей, пишет «Российская газета».

Инцидент произошел в районе Михнево, на юге Подмосковья. Перцы плотным слоем засыпали обочину дороги на несколько десятков метров. Некоторые овощи уже оказались раздавлены проезжающими машинами.

Ранее в Канаде из-за аварии с грузовиком на автомобильную магистраль вывалились десятки ульев с пчелами. В результате на свободе оказалось пять миллионов насекомых.

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    Нина Ташевская
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