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11:22, 5 сентября 2023Россия

На российском нефтегазохимическом заводе загорелся газ

На нефтегазохимическом заводе Нижегородской области произошло факельное горение

Кадр: Telegram-канал «РГ | Приволжье»

На нефтегазохимическом заводе «Сибур» в Дзержинске Нижегородской области произошло факельное горение. Об этом со ссылкой на администрацию российского города во вторник, 5 сентября, сообщает ТАСС.

Процесс, предполагающий уничтожение посредством сжигания отходящих газов, которые не могут быть переработаны, связан с остановкой производственного процесса в одном из цехов, угрозы распространения огня нет, уточнили власти.

«После возобновления подачи продуктов производство возобновит работу. Временно факельная установка переведена в режим интенсивного дымного горения. Данный режим предусмотрен действующими регламентами», — рассказали в пресс-службе компании.

Жители Дзержинска заметили над заводом черный столб дыма. Очевидцы добавили, что в сторону предприятия пронеслось шесть пожарных машин.

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    Евгения Куликова
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