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12:16, 5 сентября 2023Культура

У Михаила Ефремова выпали нижние зубы в тюрьме

Иван Охлобыстин рассказал, что у Михаила Ефремова выпали нижние зубы в тюрьме
архивное фото

архивное фото. Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Российский актер, писатель и сценарист Иван Охлобыстин рассказал о состоянии устроившего ДТП и отбывающего тюремный срок артиста Михаила Ефремова. Об этом он сообщил в разговоре с ТАСС.

«Все нормально, он поправил свое здоровье. Единственное, у него зубы выпали нижние. Мы сейчас думаем, как сделать так, чтобы можно было их восстановить», — сказал звезда «Интернов».

Он добавил, что вместе с музыкантом Гариком Сукачевым часто навещает коллегу, который находится в исправительной колонии № 4 под Белгородом. Он также выразил надежду на то, что Ефремову удастся вернуться на сцену после освобождения.

«Конечно, ему уже будут недоступны какие-то водевильно-комедийные вещи, но он прекрасный режиссер, он человек театра, настоящего театра», — заявил Охлобыстин. Артист добавил, что Ефремов может вернуться к работе в театре «Современник», так как это «родной его дом» и он там «очень нужен сейчас».

Ранее Охлобыстин высказался об уехавших из России коллегах, назвав их позицию глупой.

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    Анастасия Астахова
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