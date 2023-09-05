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12:20, 5 сентября 2023Путешествия

У пассажирского самолета во время полета отказал двигатель

У летевшего в Германию самолета Lufthansa отказал двигатель во время полета

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

У летевшего из Израиля в Германию самолета авиакомпании Lufthansa отказал двигатель во время полета. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

Непредвиденная ситуация произошла с пассажирским лайнером, следовавшим по маршруту Тель-Авив — Франкфурт-на-Майне, в понедельник, 4 сентября. Отмечается, что отказ двигателя произошел в 296 километрах к юго-востоку от Загреба.

В результате пилот воздушного судна принял решение вынужденно приземлиться в хорватском аэропорту. По данным источника, посадка самолета прошла благополучно. Никто из пассажиров не пострадал.

Ранее в сентябре в пассажирском лайнере авиакомпании American Airlines произошло задымление во время полета. Инцидент произошел на рейсе Шарлотт (Северная Каролина) — Бостон (Массачусетс) 1 сентября. Пилоты приняли решение следовать в аэропорт вылета.

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    Фариза Бацазова
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