У пассажирского самолета во время полета отказал двигатель

У летевшего в Германию самолета Lufthansa отказал двигатель во время полета

У летевшего из Израиля в Германию самолета авиакомпании Lufthansa отказал двигатель во время полета. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

Непредвиденная ситуация произошла с пассажирским лайнером, следовавшим по маршруту Тель-Авив — Франкфурт-на-Майне, в понедельник, 4 сентября. Отмечается, что отказ двигателя произошел в 296 километрах к юго-востоку от Загреба.

В результате пилот воздушного судна принял решение вынужденно приземлиться в хорватском аэропорту. По данным источника, посадка самолета прошла благополучно. Никто из пассажиров не пострадал.

Ранее в сентябре в пассажирском лайнере авиакомпании American Airlines произошло задымление во время полета. Инцидент произошел на рейсе Шарлотт (Северная Каролина) — Бостон (Массачусетс) 1 сентября. Пилоты приняли решение следовать в аэропорт вылета.