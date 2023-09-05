Стали известны подробности о взрыве около военкомата в Петербурге

Около военкомата в Петербурге сдетонировало самодельное взрывное устройство

Около военкомата в Невском районе Санкт-Петербурга сдетонировало самодельное взрывное устройство (СВУ) с порохом. Такие подробности об инциденте сообщает «Фонтанка».

По предварительным данным, СВУ состояло из 100-150 граммов пороха, а также радиомодуля с батарейкой. На место инцидента прибыли взрывотехники.

Также отмечается, что вентиляционная шахта, которая ведет к заброшенному бомбоубежищу, в результате взрыва получила повреждения.

О происшествии стало известно днем 5 сентября. Изначально жители Невского района сообщили о звуках взрыва. Затем сотрудники силовых структур начали обследовать двор у петербургского военкомата по улице Крупской, около которого располагается вентиляционная шахта.