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13:26, 5 сентября 2023Россия

Стали известны подробности о взрыве около военкомата в Петербурге

Около военкомата в Петербурге сдетонировало самодельное взрывное устройство

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Около военкомата в Невском районе Санкт-Петербурга сдетонировало самодельное взрывное устройство (СВУ) с порохом. Такие подробности об инциденте сообщает «Фонтанка».

По предварительным данным, СВУ состояло из 100-150 граммов пороха, а также радиомодуля с батарейкой. На место инцидента прибыли взрывотехники.

Также отмечается, что вентиляционная шахта, которая ведет к заброшенному бомбоубежищу, в результате взрыва получила повреждения.

О происшествии стало известно днем 5 сентября. Изначально жители Невского района сообщили о звуках взрыва. Затем сотрудники силовых структур начали обследовать двор у петербургского военкомата по улице Крупской, около которого располагается вентиляционная шахта.

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    Никита Абрамов
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