Стало известно о звуках взрыва у военкомата в Петербурге

Жители Невского района Петербурга сообщили о звуках взрыва у здания военкомата

Жители Невского района Санкт-Петербурга сообщили о звуках взрыва у здания военкомата. Об этом стало известно «Фонтанке» во вторник, 5 сентября.

Сейчас сотрудники силовых структур начали обследовать двор у петербургского военкомата по улице Крупской. Предварительно, источник звука располагался в шахте, ведущей в заброшенное бомбоубежище.

Как утверждает «Фонтанка», что она находится в 20 метрах от военкомата. Сведений о пострадавших не поступало.

Правоохранительные органы пока не комментировали ситуацию.

Портал 78.ru выяснил, что силовики изъяли элементы взрывного устройства в Невском районе, взрывотехники продолжают работать на месте.

30 августа в сеть попало видео с моментом взрыва под Рязанью.