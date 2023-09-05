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13:12, 5 сентября 2023Россия

Стало известно о звуках взрыва у военкомата в Петербурге

Жители Невского района Петербурга сообщили о звуках взрыва у здания военкомата
СюжетВзрыв в Санкт-Петербурге

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Жители Невского района Санкт-Петербурга сообщили о звуках взрыва у здания военкомата. Об этом стало известно «Фонтанке» во вторник, 5 сентября.

Сейчас сотрудники силовых структур начали обследовать двор у петербургского военкомата по улице Крупской. Предварительно, источник звука располагался в шахте, ведущей в заброшенное бомбоубежище.

Как утверждает «Фонтанка», что она находится в 20 метрах от военкомата. Сведений о пострадавших не поступало.

Правоохранительные органы пока не комментировали ситуацию.

Портал 78.ru выяснил, что силовики изъяли элементы взрывного устройства в Невском районе, взрывотехники продолжают работать на месте.

30 августа в сеть попало видео с моментом взрыва под Рязанью.

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    Анна Щербакова
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