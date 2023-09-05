Стало известно о звуках взрыва у военкомата в Петербурге
Жители Невского района Петербурга сообщили о звуках взрыва у здания военкоматаСюжетВзрыв в Санкт-Петербурге
Жители Невского района Санкт-Петербурга сообщили о звуках взрыва у здания военкомата. Об этом стало известно «Фонтанке» во вторник, 5 сентября.
Сейчас сотрудники силовых структур начали обследовать двор у петербургского военкомата по улице Крупской. Предварительно, источник звука располагался в шахте, ведущей в заброшенное бомбоубежище.
Как утверждает «Фонтанка», что она находится в 20 метрах от военкомата. Сведений о пострадавших не поступало.
Правоохранительные органы пока не комментировали ситуацию.
Портал 78.ru выяснил, что силовики изъяли элементы взрывного устройства в Невском районе, взрывотехники продолжают работать на месте.
30 августа в сеть попало видео с моментом взрыва под Рязанью.