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08:26, 30 августа 2023Россия

Момент взрыва под Рязанью попал на видео

Shot опубликовал кадры момента взрыва под Рязанью
СюжетВзрывы в Рязанской области

В сети появилась видеозапись с моментом взрыва в Рязанской области. Ее публикует Telegram-канал Shot.

На кадрах слышен мощный звук взрыва, после которого срабатывают сирены автомобилей.

В ночь на среду, 30 августа, в Рязанской области были сбиты два беспилотника. Никто не пострадал, о разрушениях также не сообщалось. Звуки взрыва слышали в Московском и Приокском районах.

Помимо Рязанской области, ВСУ за ночь атаковали еще шесть российских регионов. Под удар попали Московская, Орловская, Калужская, Брянская и Псковская области, а также Севастополь. Помимо этого, в Черном море самолет морской авиации Черноморского флота уничтожил четыре катера ВСУ с 50-ю военными.

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    Анастасия Шейкина
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