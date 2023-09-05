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19:56, 5 сентября 2023Бывший СССР

На Украине озвучили статистику попыток незаконного пересечения границы

Погранслужба Украины: ежедневно страну пытаются покинуть 20-30 человек

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Ежедневно покинуть Украину пытаются 20-30 граждан страны. Такую статистику озвучил представитель Государственной пограничной службы республики Андрей Демченко, передает агентство УНН.

«В среднем около 20-30 человек наши пограничные наряды задерживают за попытку незаконного пересечения государственной границы. И здесь речь идет больше о мужчинах-украинцах в возрасте от 18 до 60 лет», — рассказал Демченко.

Он отметил, что больше всего попыток сбежать за рубеж фиксируется на участках с отсутствием пунктов пропуска. По данным погранслужбы, на границе с Румынией и Молдавией с 24 февраля 2022 года было задержано около 14 600 человек.

Демченко сообщил, что около 6200 человек пытались выехать, используя поддельные документы. Ведомство также разоблачило 220 групп, которые занимались незаконной переправкой граждан через границу.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов сообщил, что власти страны опубликуют имена всех уклонистов, которые получили поддельные справки для освобождения от военной службы и уехали за границу.

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    Алевтина Запольская
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