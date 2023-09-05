В Кремле рассказали о сроках поставки зерна бедным странам

Песков: сроки поставки 1 миллиона тонн зерна бедным странам пока не определены

Сроки поставки Россией, а также Турцией и Катаром, 1 миллиона тонн зерна бедным странам пока не определены. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

На вопрос журналистов о том, когда начнутся поставки, анонсированные накануне президентом России Владимиром Путиным, он ответил, что этого понимания пока что нет. Но по его словам уже реализуется анонсированная российским лидером на саммите «Россия — Африка» инициатива поставки российского зерна африканским странам.

«Это тоже наше российское бесплатное зерно», — рассказал Песков.

4 сентября после встречи с президентом Турции Реджепом Эрдоганом Путин пообещал, что Москва, совместно с Анкарой и Дохой, будет поставлять зерно беднейшим странам. Это не станет альтернативой зерновой сделке, из которой вышла Россия.