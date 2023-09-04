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17:18, 4 сентября 2023Мир

Путин заявил о готовности поставлять зерно в беднейшие страны

Эрдоган: Турция готова поставлять зерно из России в виде муки в бедные страны

Фото: Adriano Machado / Reuters

Президент России Владимир Путин заявил о готовности поставлять зерно в беднейшие страны совместно с Турцией и Катаром, это не станет альтернативой зерновой сделке. Его слова передает РИА Новости.

«Что касается зерна, то мы не рассматриваем совместную работу с Турцией и, возможно, с Катаром по поставке 1 миллиона тонн зерна как альтернативу черноморской зерновой сделке», — заявил российский лидер.

Он добавил, что в зерновой сделке участвовала и Украина, у которой есть свои интересы.

«Так что это не замена, но это, конечно, с нашей стороны было бы огромным вкладом в решение продовольственных проблем африканских стран», — рассказал Путин, говоря о поставках зерна бедным странам.

Ранее Эрдоган сообщил о готовности страны взять на себя посреднические услуги для урегулирования конфликта на Украине. Путин поблагодарил Эрдогана за его усилия по урегулированию украинского конфликта.

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    Александр Слабиев
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