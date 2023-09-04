Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:06, 4 сентября 2023Мир

Эрдоган выразил готовность к посредничеству по Украине

Эрдоган заявил о готовности Турции оказывать посредничество по Украине

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о готовности страны взять на себя посреднические услуги для урегулирования конфликта на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы ранее выступали в качестве страны-хозяйки прямых переговоров между сторонами конфликта. Мы, как прежде, готовы сделать от себя все зависящее в этом вопросе и выступить в роли посредника», — отметил Эрдоган в ходе встречи со своим российским коллегой Владимиром Путиным по итогам встречи в Сочи.

В свою очередь, Путин поблагодарил Эрдогана за его усилия по урегулированию украинского конфликта. Он ответил, что РФ никогда не отказывалась от посреднических услуг по урегулированию ситуации на Украине.

Ранее о планах Эрдогана предложить в ходе встречи с Путиным посредничество по Украине сообщало издание Milliyet.

Что думаешь? Оцени!
    Максим Габриелян
    Обсудить
    Последние новости

    Путин оценил ход контрнаступления Украины одной фразой

    В Швеции начался суд над подозреваемым в работе на ГРУ

    В порту российского города обнаружили партию кокаина на 100 миллионов рублей

    Тиктокерша придумала бесплатный способ придать спальне более дорогой вид

    Путин наградил 25-летнюю дочь Кадырова за многолетнюю работу

    Опубликована фотография реакции Акинфеева на приветствие Фернандеса

    В сети появились снимки 54-летней Рене Зеллвегер без макияжа и фильтров

    Льготную ипотеку предложили выдавать молодым семьям до рождения детей

    Названо преимущество использования «Кинжалов» на Су-34

    Российские хакеры взломали серверы Польши и стран Прибалтики

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости