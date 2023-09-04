Эрдоган выразил готовность к посредничеству по Украине

Эрдоган заявил о готовности Турции оказывать посредничество по Украине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о готовности страны взять на себя посреднические услуги для урегулирования конфликта на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы ранее выступали в качестве страны-хозяйки прямых переговоров между сторонами конфликта. Мы, как прежде, готовы сделать от себя все зависящее в этом вопросе и выступить в роли посредника», — отметил Эрдоган в ходе встречи со своим российским коллегой Владимиром Путиным по итогам встречи в Сочи.

В свою очередь, Путин поблагодарил Эрдогана за его усилия по урегулированию украинского конфликта. Он ответил, что РФ никогда не отказывалась от посреднических услуг по урегулированию ситуации на Украине.

Ранее о планах Эрдогана предложить в ходе встречи с Путиным посредничество по Украине сообщало издание Milliyet.