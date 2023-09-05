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23:24, 5 сентября 2023Россия

Курсы для поступления в вузы предложили сделать бесплатными для участников СВО

Минобрнауки создало проект бесплатной подготовки участников СВО к учебе в вузах

Фото: Aleksander Polyakov / Global Look Press

Минобрнауки РФ создало проект приказа, согласно которому будет расширен список категорий граждан, которые могут бесплатно проходить подготовку для учебы в вузах. В их число предложили включить участников специальной военной операции (СВО) и их детей, соответствующий документ размещен на сайте правовой информации.

«Данная мера позволяет повысить уровень подготовленности поступающих к освоению программ высшего образования», — уточнили на сайте министерства.

Ранее Минобрнауки утвердило право участников СВО и их детей переходить на бесплатное обучение в вузах и колледжах с 1 сентября 2023 года. Для этого представители льготной категории граждан на момент подачи заявления не должны иметь академических задолженностей и дисциплинарных взысканий.

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