Участникам СВО и их детям дали право переходить на бесплатное обучение

Минобрнауки утвердило право участников СВО и их детей на бесплатное обучение

Участники специальной военной операции на Украине (СВО) и их дети получили право переходить на бесплатное обучение в вузах и колледжах с 1 сентября 2023 года. Об этом стало известно из приказа Минобрнауки, опубликованного на официальном портале правовой информации.

Изменения вносятся в порядок и случаи перехода лиц, которые обучаются по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования.

«Дополнить абзацем следующего содержания: детей лиц, принимающих или принимавших участие в специальной военной операции...; дополнить пунктом шесть следующего содержания: участники специальной военной операции», — говорится в документе.

Для перехода на бесплатное обучение участники СВО на момент подачи заявления не должны иметь академических задолженностей и дисциплинарных взысканий.

Ранее Госдума приняла закон о льготах для участников СВО при поступлении в вузы. Проект также учитывает срочную службу в армии в качестве индивидуального достижения при поступлении в колледжи и высшие учебные заведения и предусматривает право льготного поступления в медицинские и фармацевтические вузы для тех детей, чьи родители работали врачами во время пандемии.