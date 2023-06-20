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15:20, 20 июня 2023Россия

Госдума приняла закон о льготах для участников СВО при поступлении в вузы

Госдума приняла закон о льготах для участников спецоперации при поступлении в вузы

Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

Госдума во вторник приняла закон о льготах для участников специальной военной операции (СВО) при поступлении в вузы. Об этом стало известно из прямой трансляции заседания нижней палаты парламента, которая ведется на сайте Думы.

Отмечается, что ко второму чтению депутаты Госдумы внесли поправки о праве на прием на обучение по программам бакалавриата и специалитета за счет бюджета в пределах отдельной квоты для Героев России, участников спецоперации, а также для тех, кто отражал атаки на территорию России, мобилизованных, ополченцев Донбасса и детей участников боевых действий.

Помимо того, проект учитывает срочную службу в армии в качестве индивидуального достижения при поступлении в колледжи и высшие учебные заведения.

Закон также предусматривает право льготного поступления в медицинские и фармацевтические вузы для тех детей, чьи родители работали врачами и скончались от коронавируса при исполнении служебного долга.

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Ранее пресс-служба фракции «Новые люди» предложила правительству законопроект о льготах при приеме в вузы участников СВО и их детей. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ксения Горячева отметила, что предоставление льгот детям военнослужащих, по мнению депутатов, также требует расширения.

Позднее вице-премьер России Татьяна Голикова во время совещания председателя правительства страны Михаила Мишустина заявила, что участники СВО будут поступать в вузы по отдельной квоте. Тем, кто уже обучаются на платной основе, добавила вице-премьер, предоставят возможность в приоритетном порядке перейти на бесплатное обучение в 2023-2024 учебном году.

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    Никита Абрамов
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