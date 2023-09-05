United Airlines приостановила все полеты на территории США

Авиакомпания United Airlines объявила о приостановке полетов в США из-за сбоя

Американская авиакомпания United Airlines заявила о приостановке полетов на территории США из-за технического сбоя. В Федеральном управлении гражданской авиации страны заявили, что компания сделала запрос по причине «отключения оборудования».

Базирующаяся в Чикаго United Airlines запросила приостановку как минимум до 14:00 по местному времени (22:00 мск).

«Мы столкнулись с общесистемной технической проблемой и держим самолеты в аэропортах вылета. Рейсы, которые уже находятся в воздухе, продолжают следовать к месту назначения», — сказано в официальном сообщении авиакомпании.

В мае в аэропортах Великобритании произошел сбой автоматизированной системы пограничного контроля. Сбой затронул пункты пограничного контроля (e-gate) аэропортов Хитроу, Гатвик и Манчестер, которые сканируют паспорта по прибытии. Отмечается, что ими пользуются до 80 процентов путешественников, поэтому в аэропортах формируются многочасовые очереди.