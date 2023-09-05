Путин: участие в героизации нацизма президентом-евреем Зеленским отвратительно

Героизация нацизма, осуществляемая на Украине под прикрытием президента Украины Владимира Зеленского, который сам является этническим евреем, отвратительна. Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает РИА Новости.

«Это делает всю ситуацию в высшей степени отвратительной тем, что этнический еврей прикрывает героизацию нацизма и прикрывает тех, кто возглавлял в свое время холокост на Украине», — сказал Путин.

Российский лидер подчеркнул, что на украинской территории во время холокоста нацисты уничтожили полтора миллиона евреев.

Ранее во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) президент России рассказал, что у него с детства много друзей-евреев, но все они считают Зеленского позором еврейского народа.