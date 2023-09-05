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13:15, 5 сентября 2023Мир

Эрдоган пообещал приложить усилия для обмена пленными между Россией и Украиной

Эрдоган пообещал посредничать для обмена пленными между Россией и Украиной

Фото: Mikhail Klimentyev / Reuters

Президент Турции Тайип Реджеп Эрдоган пообещал приложить усилия для обмена пленными между Россией и Украиной. Об этом пишет ТАСС.

«Мы продолжим играть роль посредника в таких вопросах, как обмен пленными и ситуация с Запорожской АЭС. Мы надеемся, что эта война, которая наносит ущерб обоим нашим соседям и всему нашему региону, как можно скорее закончится достижением справедливого и прочного мира на базе международного права», — сказал политик.

По его словам, к сожалению, на горизонте не видно никаких перспектив для достижения мира. Вместо того чтобы усугублять проблему и усиливать напряженность, Анкара пыталась добиться встречи двух сторон конфликта, добавил Эрдоган.

Ранее в России отреагировали на предложение Эрдогана помочь с украинским урегулированием. Любое перемирие или замораживание конфликта закончится очень печально, это не подходит России, заявил первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.

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    Анастасия Заикина
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