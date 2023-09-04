В России высказались об идее посредничества Эрдогана по Украине

Сенатор Джабаров отверг идею посредничества Эрдогана по Украине

Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров в беседе с «Лентой.ру» высказался об ожиданиях от переговоров российского президента Владимира Путина и турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана. Комментируя ранее озвученную возможность посредничества Анкары по Украине, сенатор заявил, что такой вариант Москве «не подходит».

«В ходе переговоров будет затронута и международная повестка, и возможность создания новой зерновой сделки, потому что о продлении речи не идет. У нас много совместных проектов, та же атомная станция, у нас турецкий поток функционирует, создание газового хаба. В том числе Эрдоган заявлял, что хочет стать посредником по урегулировании отношений Украины и России», — сказал Джабаров.

Что касается этой последней идеи, она нам не подойдет. (...) Любое перемирие или замораживание конфликта закончится очень печально: повторением ситуации, которую мы сейчас имеем Владимир Джабаров первый зампред комитета Совфеда по международным делам

Он также подчеркнул важность этой встречи для развития двусторонних российско-турецких отношений.

«Эрдоган проявил уважение, приехал в Россию, хотя предполагалось, что встреча будет в Турции», — добавил сенатор.

Ранее Эрдоган вылетел для переговоров с Путиным. «Господин президент вылетел в Сочи», — заявили в канцелярии турецкого лидера, где также отметили, что переговоры политиков назначены на 13:00.

До этого стали известны темы обсуждения на предстоящей встрече. В частности, лидеры затронут вопрос обмена пленными между Москвой и Киевом, а также возможность транспортировки российского газа в Европу через Турцию. Газета Milliyet со ссылкой на источники уточнила, что Эрдоган на переговорах с российским коллегой Путиным 4 сентября в Сочи заявит о готовности Анкары стать посредником по урегулированию конфликта на Украине.

17 июля Россия объявила о выходе из зерновой сделки. Через несколько дней Путин заявил, что ни одно из российских условий для продления инициативы не было выполнено.