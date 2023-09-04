Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:04, 4 сентября 2023Мир

В России высказались об идее посредничества Эрдогана по Украине

Сенатор Джабаров отверг идею посредничества Эрдогана по Украине
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Sputnik / Alexander Demyanchuk / Pool / Reuters

Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров в беседе с «Лентой.ру» высказался об ожиданиях от переговоров российского президента Владимира Путина и турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана. Комментируя ранее озвученную возможность посредничества Анкары по Украине, сенатор заявил, что такой вариант Москве «не подходит».

«В ходе переговоров будет затронута и международная повестка, и возможность создания новой зерновой сделки, потому что о продлении речи не идет. У нас много совместных проектов, та же атомная станция, у нас турецкий поток функционирует, создание газового хаба. В том числе Эрдоган заявлял, что хочет стать посредником по урегулировании отношений Украины и России», — сказал Джабаров.

Что касается этой последней идеи, она нам не подойдет. (...) Любое перемирие или замораживание конфликта закончится очень печально: повторением ситуации, которую мы сейчас имеем

Владимир Джабаровпервый зампред комитета Совфеда по международным делам

Он также подчеркнул важность этой встречи для развития двусторонних российско-турецких отношений.

«Эрдоган проявил уважение, приехал в Россию, хотя предполагалось, что встреча будет в Турции», — добавил сенатор.

Ранее Эрдоган вылетел для переговоров с Путиным. «Господин президент вылетел в Сочи», — заявили в канцелярии турецкого лидера, где также отметили, что переговоры политиков назначены на 13:00.

До этого стали известны темы обсуждения на предстоящей встрече. В частности, лидеры затронут вопрос обмена пленными между Москвой и Киевом, а также возможность транспортировки российского газа в Европу через Турцию. Газета Milliyet со ссылкой на источники уточнила, что Эрдоган на переговорах с российским коллегой Путиным 4 сентября в Сочи заявит о готовности Анкары стать посредником по урегулированию конфликта на Украине.

17 июля Россия объявила о выходе из зерновой сделки. Через несколько дней Путин заявил, что ни одно из российских условий для продления инициативы не было выполнено.

Что думаешь? Оцени!
    Кирилл Садовский
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский уволил министра обороны Украины за провал контрнаступления и мобилизации. Кто теперь будет отвечать за ВСУ?

    Столичный пенсионер по совету мошенников продал квартиру и купил криптовалюту

    В Белоруссии не сочли провокацией вторжение польского боевого вертолета

    Обыски у члена украинского нацбатальона в Херсонской области попали на видео

    Россиянкам назвали самые подходящие прически для офиса

    В бундестаге уличили Шольца в блокировании поставок Украине ракет Taurus

    Захарова захотела проверить умственные способности кандидата в президенты США

    Россия предложила провести военно-морские учения с Северной Кореей и Китаем

    В украинский суд передали дело о госизмене руководителя администрации Пушилина

    Российского школьника задержали по подозрению в ложном минировании гимназии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости