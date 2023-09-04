Эрдоган вылетел для переговоров с Путиным

Эрдоган вылетел в Сочи для переговоров с Путиным, назначенных на 13:00

Президент Турции Тайип Реджеп Эрдоган вылетел для переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает ТАСС.

«Господин президент вылетел в Сочи», — заявили в канцелярии турецкого лидера. Также отмечается, что переговоры политиков назначены на 13:00.

Ранее стали известны темы обсуждения на предстоящей встрече. В частности, лидеры затронут вопрос обмена пленными между Москвой и Киевом, а также возможность транспортировки российского газа в Европу через Турцию.

17 июля Россия объявила о выходе из зерновой сделки. Через несколько дней Путин заявил, что ни одно из российских условий для продления инициативы не было выполнено.