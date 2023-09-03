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22:26, 3 сентября 2023Мир

Путин и Эрдоган обсудят обмен пленными между Россией и Украиной

TRT Haber: Путин и Эрдоган обсудят обмен пленными между Москвой и Киевом

Фото: Turkish Presidency / Globallookpress.com

Одной из главных тем встречи президента России Владимира Путина и его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана в Сочи 4 сентября станет обмен пленными между Москвой и Киевом, сообщает TRT Haber.

Отмечается, что главы двух стран намерены обсудить зерновую сделку, возможности транспортировки российского газа в Европу через Турцию, а также ситуацию на Украине и в Сирии.

«Ожидается, что на первый план также выйдет обмен пленными между Россией и Украиной», — передает телеканал.

Ранее стало известно, что Путин и Эрдоган на встрече в Сочи планируют уделить внимание растущему напряжению в Черном море. Отмечается, что водный путь является жизненно важным связующим звеном для торговли энергетикой, обеспечивая снабжение большей части мира нефтью, газом и зерном.

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    Марина Совина
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