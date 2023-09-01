Стало известно о конкурирующем видении Черного моря Россией и Турцией

Politico: Путин и Эрдоган на встрече уделят внимание напряженности в Черном море

Президент России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган на встрече в Сочи, которая должна пройти 4 сентября, уделят внимание растущему напряжению в Черном море. Об этом сообщает Politico со ссылкой экспертов.

Отмечается, что водный путь является жизненно важным связующим звеном для торговли энергетикой, обеспечивая снабжение большей части мира нефтью, газом и зерном. «Однако попытки России перекрыть морские пути начинают затрагивать и интересы Турции», — сказано в публикации.

Газета обращает внимание, что проявившееся противоречие вскрывает два конкурирующих видения Черного моря Анкарой и Москвой. По словам профессора Школы перспективных международных исследований Джонса Хопкинса Сергея Радченко, российская сторона смотрит на проблему Черного моря со стороны силы.

«У них есть возможность помешать украинскому судоходству, и они это делают. Они хотят думать, что в состоянии эффективно ввести военно-морскую блокаду Украины и что им это действительно удастся», — поясняет он.

Но Турция контролирует стратегические проливы Босфор и Дарданеллы, которые соединяют Черное и Средиземное моря, и эту географию она намерена использовать в своих интересах.

Дело в том, что попытки Москвы подорвать украинскую экономику бьют и по Турции. Проблемы с судоходством лишают Анкару дешевой энергии, а также ее прибыльного рынка импорта сельскохозяйственной продукции — точно так же, как рост цен на продукты питания и энергоносители наносит ущерб турецкой экономике.

На этом фоне Эрдоган намерен вернуть Россию в зерновую сделку. «Россия является вторым по величине экономическим партнером Турции; Турция является третьим по величине экономическим партнером России. Они могут причинить вред друг другу, поэтому они могут сформировать равные и сбалансированные отношения», — сказал бывший контр-адмирала турецкого военно-морского флота Джихата Яйджи.

По словам Димитара Бечева, эксперта по Турции из Школы глобальных и региональных исследований Оксфордского университета, Анкара не желает отказываться от контроля и видеть, как западные державы вторгаются на ее задний двор для «наведения порядка» и препятствования Москве.

Ранее стало известно, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время своего визита в Россию обсудит с российским коллегой Владимиром Путиным новую формулу зерновой сделки, предложенную главой МИД Анкары Хаканом Фиданом.