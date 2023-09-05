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18:43, 5 сентября 2023Бывший СССР

Убийства СБУ на территории России объяснили желанием угодить Зеленскому

Economist: СБУ выбирает жертв для убийств в России, желая угодить Зеленскому

Фото: Libkos / AP

Служба безопасности Украины (СБУ), устраивая убийства на территории России, выбирает жертв так, чтобы угодить президенту страны Владимиру Зеленскому. Об этом сообщает издание The Economist со ссылкой на бывших сотрудников спецслужб.

В сообщении говорится, что после убийства Дарьи Дугиной СБУ нацелилась на «пропагандистов среднего звена». Бывший сотрудник ведомства назвал жертв атак «незначительными фигурами» и заявил, что ему от этого «некомфортно».

При этом экс-офицер пятого управления СБУ сообщил, что операции могли проводиться, чтобы впечатлить Зеленского, «а не приблизить победу». Он объяснил, что такие действия не помогут достичь целей украинского режима.

В конце августа ФСБ выявила в Запорожской области сеть украинских агентов, готовивших теракты. По данным ведомства, у каждого из членов сети была своя роль в серии планируемых взрывов в местах больших скоплений людей.

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    Алевтина Запольская
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