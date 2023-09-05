Economist: СБУ выбирает жертв для убийств в России, желая угодить Зеленскому

Служба безопасности Украины (СБУ), устраивая убийства на территории России, выбирает жертв так, чтобы угодить президенту страны Владимиру Зеленскому. Об этом сообщает издание The Economist со ссылкой на бывших сотрудников спецслужб.

В сообщении говорится, что после убийства Дарьи Дугиной СБУ нацелилась на «пропагандистов среднего звена». Бывший сотрудник ведомства назвал жертв атак «незначительными фигурами» и заявил, что ему от этого «некомфортно».

При этом экс-офицер пятого управления СБУ сообщил, что операции могли проводиться, чтобы впечатлить Зеленского, «а не приблизить победу». Он объяснил, что такие действия не помогут достичь целей украинского режима.

В конце августа ФСБ выявила в Запорожской области сеть украинских агентов, готовивших теракты. По данным ведомства, у каждого из членов сети была своя роль в серии планируемых взрывов в местах больших скоплений людей.