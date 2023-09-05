Турция и НАТО обсудили перспективы возобновления зерновой сделки

Глава МИД Турции и генсек НАТО обсудили шаги по восстановлению зерновой сделки

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в ходе телефонного разговора обсудил с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом шаги по восстановлению зерновой сделки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на турецкое внешнеполитическое ведомство.

«В ходе переговоров обсуждались последние события на Украине, шаги, предпринимаемые для "оживления" "зернового коридора", а также членство Швеции в НАТО», — сообщили в МИД Турции.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предложил механизм посредничества для возобновления зерновой сделки без подключения Россельхозбанка к системе платежей SWIFT. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что у российской стороны для возобновления зерновой сделки есть две «особые просьбы». Одна из них касается подключения Россельхозбанка к системе платежей SWIFT, что пока невозможно из-за санкций.

