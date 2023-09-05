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13:15, 5 сентября 2023Мир

Эрдоган рассказал о предложениях генсека ООН по возобновлению зерновой сделки

Эрдоган: Гутерриш предложил механизм посредничества для возобновления сделки
Антониу Гутерриш

Антониу Гутерриш. Фото: Brendan McDermid / Reuters

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предложил механизм посредничества для возобновления зерновой сделки без подключения Россельхозбанка к системе платежей SWIFT. Об этом рассказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после встречи с российским коллегой Владимиром Путиным, передает ТАСС со ссылкой на турецкий телеканал TRT Haber.

По словам Эрдогана, у российской стороны для возобновления зерновой сделки есть две «особые просьбы». Одна из них касается подключения Россельхозбанка к системе платежей SWIFT, что пока невозможно из-за санкций.

«Совсем недавно, 28 августа, генеральный секретарь ООН Гутерриш в направленном им письме предложил механизм посредничества», — рассказал турецкий лидер. Это решение будет не прямым подключением банка к SWIFT, а «производным от транзакции через SWIFT».

Другой аспект касается того, что из-за санкций британские компании перестали страховать российские суда. По словам Эрдогана, в ООН работают и над этим вопросом.

Ранее Эрдоган пообещал приложить усилия для обмена пленными между Россией и Украиной. Также, по его словам, Турция играет роль посредника в ситуации вокруг Запорожской атомной электростанции.

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    Александр Слабиев
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