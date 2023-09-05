Лидер КПРФ Зюганов вывел 14 синиц и обратил внимание на проблему кормления птиц

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов обратил внимание общественности на проблему кормления диких птиц, вспомнив личную историю о том, как вывел 14 синиц в этом году. Об этом он рассказал на конференции, передает РИА Новости.

«Когда в детстве мне положили книгу "Птицы русской земли"... Если синичек не кормить, каждая вторая в холодах гибнет... Мне так их жалко было, я с тех пор их регулярно кормлю», — объяснил Зюганов.

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