Житель российской многоэтажки приручил коршуна и прославился в сети

Житель Новосибирска Николай Белозеров приручил коршуна и благодаря этому прославился в сети. Мужчина бросает птице куски мяса из окна на 13-м этаже, снимает процесс кормления на видео и публикует ролики в TikTok. Своей историей россиянин поделился с порталом «НГС».

Белозеров рассказал, что приручил птицу еще в 2020 году. Однажды он увидел видео, в котором орнитологи приманивали коршуна мясом, и решил повторить эксперимент. Он положил на оконный козырек несколько кусков говядины, однако несколько дней мясо не привлекало внимания хищника. «Как-то раз коршун попытался их взять, я просто помог: подкинул, а птица и словила», — поделился мужчина.

С тех пор коршун начал регулярно прилетать к многоэтажке: за неделю птица бывает под окнами Белозерова около пяти раз. Мужчина отметил, что замечал нескольких хищных птиц, однако подброшенное мясо ловила только одна из них — россиянин назвал ее Солнце.

«То, что птица прилетела, понять просто — она меня зовет. Садится на крышу соседней многоэтажки и начинает кричать. Как только достаешь кусочек мяса — подлетает. Я даже с рук пытался ее покормить, но не получилось: пролетает близко, а мясо не берет», — рассказал мужчина.

Ролики с процессом кормления Солнца Белозерова публикует в TikTok. На его страницу подписалось более 40 тысяч человек, а некоторые ролики набирают более миллиона просмотров.