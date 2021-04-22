Одинокого медвежонка спасли на острове в Арктике

Одинокого белого медвежонка спасли на острове Большевик в Арктике. Об этом сообщает Telegram-канал «360».

После смерти матери медвежонок прибился к людям, которые подкармливали его и почти приручили. Позднее рабочие покинули эти места, а животное пропало.

Впоследствии он снова вышел к людям в крайне истощенном состоянии, медвежонку грозила смерть от голода. Хищника осмотрели специалисты — они решили отправить его в Московский зоопарк.

Ранее белый медведь пришел на детскую площадку в арктическом поселке Диксон Красноярского края и попал на видео. Его заметили у здания администрации поселка. Обратить косолапого в бегство полицейским удалось только с помощью выстрелов в воздух. Во время операции ни хищник, ни жители не пострадали.