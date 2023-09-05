Задержана подозреваемая в покушении на экс-главу таможни ЛНР
Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемую в покушении на бывшего председателя Таможенного комитета Луганской народной республики (ЛНР). Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России (СКР).
Возбуждено уголовное дело. По данным следствия, 3 сентября жительница Луганска передала экс-главе таможни мобильный телефон со взрывным устройством. Оно было приведено в действие при активации телефона. Задержанная дала признательные показания.
Следователи провели осмотр места происшествия, идет допрос свидетелей, назначены судебные экспертизы. Также ведется поиск сообщников женщины.
Ранее 5 сентября сообщалось, что глава Таможенного комитета республики Юрий Афанасьев после теракта оказался в реанимации в тяжелом состоянии. Утверждалось, что покушение совершила украинская диверсионно-разведывательная группа. Врезультате взрыва сам он серьезно не пострадал. Ранения получил его сын, которого госпитализировали.