Задержана подозреваемая в покушении на экс-главу таможни ЛНР

СКР: задержана подозреваемая в покушении на экс-главу таможенного комитета ЛНР

Начальник таможни ЛНР оказался в реанимации из-за заложенной в его доме бомбы

Начало событий в новости Начальник таможни ЛНР оказался в реанимации из-за заложенной в его доме бомбы

Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемую в покушении на бывшего председателя Таможенного комитета Луганской народной республики (ЛНР). Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России (СКР).

Возбуждено уголовное дело. По данным следствия, 3 сентября жительница Луганска передала экс-главе таможни мобильный телефон со взрывным устройством. Оно было приведено в действие при активации телефона. Задержанная дала признательные показания.

Следователи провели осмотр места происшествия, идет допрос свидетелей, назначены судебные экспертизы. Также ведется поиск сообщников женщины.

Ранее 5 сентября сообщалось, что глава Таможенного комитета республики Юрий Афанасьев после теракта оказался в реанимации в тяжелом состоянии. Утверждалось, что покушение совершила украинская диверсионно-разведывательная группа. Врезультате взрыва сам он серьезно не пострадал. Ранения получил его сын, которого госпитализировали.