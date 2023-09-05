Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:16, 5 сентября 2023Силовые структуры

Начальник таможни ЛНР оказался в реанимации из-за заложенной в его доме бомбы

Глава таможни ЛНР получил ранения из-за заложенной в его доме бомбы

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Начальник таможни Луганской народной республики (ЛНР) получил ранения в результате взрыва в его доме. Об этом во вторник, 5 сентября, в своем Telegram-канале сообщает издание RT.

По данным издания, Юрий Афанасьев после теракта оказался в реанимации в тяжелом состоянии, бомбу заложила украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ). Как уточняет ТАСС в результате взрыва сам начальник таможни ЛНР серьезно не пострадал. Ранения получил его сын, которого госпитализировали.

Что думаешь? Оцени!
    Владимир Седов
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о переходе ВСУ в наступление под Угледаром

    На Украине начались массовые обыски

    Начальник таможни ЛНР оказался в реанимации из-за заложенной в его доме бомбы

    Комитет Госдумы рассмотрит проект о возвращении перехода на летнее время

    Россиянина задержали за попытку сбыть восемь килограммов марихуаны

    Психолог рассказала о правильной реакции на пассивную агрессию

    Российский бюджет столкнулся с рекордным долгом

    В Москве сожгли автомобиль главного конструктора системы ГЛОНАСС

    Мужчина заказал телефон и вместо него получил посылку с боевой гранатой

    Главного тренера женской сборной Испании уволят за поддержку Рубиалеса

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости