Начальник таможни ЛНР оказался в реанимации из-за заложенной в его доме бомбы

Глава таможни ЛНР получил ранения из-за заложенной в его доме бомбы

Начальник таможни Луганской народной республики (ЛНР) получил ранения в результате взрыва в его доме. Об этом во вторник, 5 сентября, в своем Telegram-канале сообщает издание RT.

По данным издания, Юрий Афанасьев после теракта оказался в реанимации в тяжелом состоянии, бомбу заложила украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ). Как уточняет ТАСС в результате взрыва сам начальник таможни ЛНР серьезно не пострадал. Ранения получил его сын, которого госпитализировали.