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11:09, 23 августа 2023Силовые структуры

Российский спецназ ликвидировал в ЛНР украинских диверсантов

В ЛНР силовики ликвидировали диверсантов с Украины, планировавших теракты

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

В Луганской народной республике (ЛНР) российский спецназ ликвидировал диверсионно-разведывательную группу с Украины, которая планировала совершение терактов в отношении госслужащих в преддверии выборов. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах региона.

Российские силовики получили оперативную информацию о намерении отряда из десяти украинских военнослужащих пересечь линию боевого соприкосновения в районе населенного пункта Спорное, находящуюся в зоне ответственности бойцов спецназа Барс-16 «Кубань».

Украинских диверсантов уничтожили огнем стрелкового оружия и артиллерии.

Командир спецгруппы отряда с позывным Шатун сообщил, что среди российских бойцов потерь нет.

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    Любовь Ширижик
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