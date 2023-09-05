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13:15, 5 сентября 2023Силовые структуры

В СКР раскрыли состояние экс-начальника таможни ЛНР после покушения

СКР: экс-глава таможни ЛНР и его сын в больнице, их жизни и здоровью угрозы нет

Фото: Таисия Лисковец / РИА Новости

В Следственном комитете России (СКР) раскрыли состояние бывшего председателя Таможенного комитета Луганской народной республики (ЛНР) после покушения. Об этом «Ленте.ру» рассказали в ведомстве.

Известно, что экс-глава таможни и его сын получили множественные травмы. Сейчас они находятся в больнице, их жизни и здоровью угрозы нет.

Ранее сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемую в покушении на бывшего председателя. Возбуждено уголовное дело. По данным следствия, 3 сентября жительница Луганска передала экс-главе таможни мобильный телефон со взрывным устройством. Оно было приведено в действие при активации телефона. Задержанная дала признательные показания.

Следователи провели осмотр места происшествия, идет допрос свидетелей, назначены судебные экспертизы. Также ведется поиск сообщников женщины.

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    Екатерина Власова
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