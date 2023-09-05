Кинотеатр в Петербурге анонсировал показ «Оппенгеймера»

«Mash на Мойке»: петербургский кинотеатр анонсировал показ фильма «Оппенгеймер»

Сеть кинотетров «Киноград» в Санкт-Петербурге анонсировала показ фильма британского режиссера Кристофера Нолана «Оппенгеймер». Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

Согласно афише, первые показы фильма планируются вечером во вторник, 5 сентября, стоимость билетов составляет 500 рублей. По данным канала, сеть также анонсировала показ фильма «Барби» режиссера Греты Гервиг.

Подчеркивается, что накануне «Киноград» получил штраф в размере 25 тысяч рублей за показ картины «Стражи Галактики-3» без прокатного удостоверения.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что московский кинотеатр анонсировал фильмы «Барби» и «Оппенгеймер» под названиями «Быстрые свидания» и «Дубак». Позже представитель кинотеатра «Радуга Кино» опроверг выход фильмов под другими названиями.