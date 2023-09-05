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13:20, 5 сентября 2023Культура

Кинотеатр в России опроверг прокат «Барби» и «Оппенгеймера» с другими названиями

Кинотеатр «Радуга Кино» не подтвердил прокат «Барби» и «Оппенгеймера»

Фото: Hamad I Mohammed / Reuters

Представитель московского кинотеатра «Радуга Кино» опроверг выход фильмов «Барби» и «Оппенгеймер» под другими названиями. В разговоре с «Лентой.ру» собеседник издания сообщил, что данных кинофильмов в прокате кинотеатра нет.

«Мы не можем нести ответственность за сторонние ресурсы и ту информацию, которую распространяют в СМИ», — добавил он.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что московский кинотеатр анонсировал фильмы «Барби» и «Оппенгеймер» под названиями «Быстрые свидания» и «Дубак».

31 августа в Министерстве культуры России раскритиковали фильмы «Барби» и «Оппенгеймер». В ответе замглавы ведомства Андрея Малышева на просьбу разрешить показ фильмов без согласия правообладателей говорится, что картины «не отвечают целям и задачам, поставленным главой государства, по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей».

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    Алена Шевченко
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