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13:07, 31 августа 2023Культура

В Минкульте раскритиковали «Барби» и «Оппенгеймера»

РИА Новости: в Минкульте раскритиковали фильмы «Барби» и «Оппенгеймер»

Кадр: фильм «Оппенгеймер»

В Министерстве культуры России раскритиковали фильмы «Барби» и «Оппенгеймер» за отсутствие традиционных ценностей. Об этом сообщает РИА Новости.

«Предложенные Вами для просмотра гражданами нашей страны фильмы "Барби" и "Оппенгеймер" не отвечают целям и задачам, поставленным главой государства, по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей», — ответил замминистр культуры Андрей Малышев на просьбу депутата Владислава Даванкова разрешить показ фильмов в России без согласия правообладателей.

Отмечается, что увеличение доли отечественных картин в прокате способствует патриотическому воспитанию молодежи.

В начале августа российским зрителям пообещали показать картины «Барби» режиссера Греты Гервиг и «Оппенгеймер» режиссера Кристофера Нолана.

Идея проекта «Барби» зародилась в 2014 году, когда компания Mattel начала сотрудничество с кинокомпанией Sony. Режиссером картины выступила Грета Гервиг, ранее работавшая над «Маленькими женщинами» и «Леди Берд». Мировая премьера проекта состоялась 21 июля. Главные роли исполнили Марго Робби и Райан Гослинг.

«Оппенгеймер» рассказывает о создателе атомной бомбы Роберте Оппенгеймере, роль которого исполнил ирландский актер Киллиан Мерфи. В триллере также снялись Эмили Блант, Флоренс Пью, Роберт Дауни-младший, Мэтт Деймон, Гари Олдман и Рами Малек.

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    Варвара Кошечкина
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