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20:30, 5 сентября 2023Мир

В ФРГ обвинили сотрудника разведки в шпионаже в пользу России

Прокуратура ФРГ обвинила сотрудника разведки в шпионаже в пользу России

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Прокуратура ФРГ обвинила сотрудника Федеральной разведывательной службы (БНД) Карстена Л. и его посредника Артура Е. в шпионаже в пользу России. Об этом пишет газета Sueddeutsche Zeitung.

Издание отмечает, что генеральный прокурор ФРГ предъявил обвинения Карстену Л. и Артуру Е. в Высшем суде Берлина еще в середине августа. Уточняется, что обвиняемые могут получить от пяти лет лишения свободы до пожизненного заключения, при этом обсуждение будет проходить в закрытом режиме из-за секретной информации.

По версии следствия, Карстен Л. пытался сообщить российской стороне данные о позициях реактивных систем залпового огня HIMARS и систем противовоздушной обороны IRIS-T на Украине. При этом пока Карстен Л. хранит молчание, следует из последних сведений.

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    Анастасия Заикина
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