В Госдуме рассказали о льготах для многодетных родителей

Депутат Бессараб выступила против дополнительных выходных для многодетных

Многодетные родители сегодня пользуются достаточно обширными льготами, напомнила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. В беседе с «Лентой.ру» она перечислила некоторые из них, а также оценила идею введения для многодетных родителей дополнительных выходных.

Ранее соответствующее предложение направила министру труда и социальной защиты России Антону Котякову депутат Госдумы Яна Лантратова. Политик призвала ежемесячно предоставлять многодетным родителям дополнительные четыре оплачиваемых выходных дня.

«Я не уверена, что такая инициатива пройдет, потому что такие инициативы сродни тем, которые дискредитируют работника перед работодателем. Работодатель не хочет принимать на работу трудящихся, у которых есть достаточные основания для каких-то дополнительных социальных льгот и гарантий, поэтому с такими предложениями нужно поступать очень аккуратно», — высказалась Бессараб.

Политик обратила внимание, что на сегодняшний день многодетные родители имеют хорошие льготы по трудовому и пенсионному законодательству. Так, отпуск по уходу за ребенком включается в страховой стаж. «При рождении первого ребенка, находясь в отпуске по уходу, за каждый год мама получает 1,8 пенсионных балла, за второго ребенка — 3,6 балла, за третьего и последующих — 5,4 балла. Таким образом она может набрать 6 лет трудового стажа вне страхового периода, то есть в тот период, когда работодатель за нее не платит никакие взносы», — уточнила парламентарий.

Кроме того, обширные гарантии предоставляют за счет своих бюджетов регионы, сказала депутат. В их числе, выделение земельных участков, оплата горячего питания и предоставление путевок для отдыха детей из многодетных семей.

Ранее сообщалось, что родители детей-инвалидов смогут раз в год использовать до 24 дополнительных оплачиваемых выходных дней подряд. До этого им полагалось по четыре дополнительных оплачиваемых выходных в месяц, однако накапливать их было нельзя.

