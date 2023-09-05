Стали известны подробности о новых станциях метро в российском городе

В Нижнем Новгороде запустят первую тоннелепроходку метро по программе ИБК

В Нижнем Новгороде запустят первую тоннелепроходку метро по программе инфраструктурных бюджетных кредитов (ИБК). Подробности о новом тоннеле метро в российском городе стали известны изданию RT.

Группа компаний «Моспроект-3» доставила тоннелепроходческий механизированный комплекс «Владимир» в город и приготовилась к строительству первого тоннеля метро в рамках федеральной программы «Инфраструктурное меню». По словам генерального директора ГК Анны Меркуловой, для сооружения нового участка Автозаводской линии метрополитена в Нижний Новгород доставят 18 крупноформатных элементов тоннелепроходческого комплекса (ТПМК).

«В настоящее время завершается подготовка к старту щита из монтажной камеры на станции "Сенная", которая расположена на глубине 13 метров, в сторону станции "Площадь Свободы"», — рассказала Меркулова. Она добавила, что тоннелепроходческому комплексу предстоит работать в сложных грунтах и пройти более 1,5 километра.

По словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, расширение метро стало возможным благодаря работе федеральных властей и заявке правительства региона в рамках развития инфраструктурных проектов с применением ИБК.

В феврале президент России Владимир Путин поручил выделить дополнительные средства на обновление общественного транспорта в регионах. На эти цели добавят 50 миллиардов рублей.